В Татарстане для стабилизации цен увеличат площади для выращивания картофеля и овощей

Фото: Максим Платонов (архив)

В 2022 году в Татарстане намерены увеличить на 12% площади, на которых выращиваются картофель и прочие овощи. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия республики Марат Зяббаров.

По его словам, увеличение площади земель, отведенных для выращивания овощей, поможет стабилизировать цены на них.

В 2021 году в республике картофель и другие овощи выращивали на землях общей площадью 5,9 тысячи гектаров, сообщает пресс-служба президента РТ. Этим занимались 82 производителя.

Фото: Максим Платонов (архив)

В конце прошлого года Союз участников рынка картофеля и овощей на совещании в Минсельхозе РФ предупредил россиян о дефиците картофеля в 2022-м. Основными причинами назвали увеличение мощностей по переработке картофеля в стране на 50%, сокращение производства клубней в личных подсобных хозяйствах и падение урожайности из-за засухи.



Татьяна Демина