Биткоин опустился ниже $35 тысяч впервые с июля

Цена биткоина опустилась ниже отметки в $35 тысяч впервые с июля 2021 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Стоимость биткоина опускается более чем на 9%. Последний раз цена криптовалюты опускалась ниже $35 тысяч в июле 2021 года.

Фото: pixabay.com

В начале декабря цена криптовалюты опустилась более чем на 18% и достигала $45 934. В ноябре стоимость биткоина вновь обновила исторический максимум. Цена криптовалюты составляла $69 тысяч.



Татьяна Леухина