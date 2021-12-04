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Биткоин рухнул более чем на 18%

14:33, 04.12.2021
Биткоин рухнул более чем на 18%
Фото: pixabay.com

Цена криптовалюты биткоин опустилась более чем на 18%, согласно данным торгов на площадке Coindesk.

Стоимость криптовалюты снизилась на 18,69% по данным на 14.02 по мск и составила $45 934, пишет RT.

Фото: pixabay.com

10 ноября стоимость биткоина обновила исторический максимум после двукратного роста 9 ноября. Что послужило причиной и какие дальнейшие перспективы — разбиралось «Реальное время».

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил создать рабочую группу, которая займется вопросами правового регулирования биткоина и криптовалют.

Маргарита Головатенко
ЭкономикаФинансыИнвестиции Татарстан

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