Биткоин рухнул более чем на 18%
Цена криптовалюты биткоин опустилась более чем на 18%, согласно данным торгов на площадке Coindesk.
Стоимость криптовалюты снизилась на 18,69% по данным на 14.02 по мск и составила $45 934, пишет RT.
10 ноября стоимость биткоина обновила исторический максимум после двукратного роста 9 ноября. Что послужило причиной и какие дальнейшие перспективы — разбиралось «Реальное время».
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил создать рабочую группу, которая займется вопросами правового регулирования биткоина и криптовалют.
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