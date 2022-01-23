В Петербурге из-за нарушения антиковидных мер приостановили работу 20 заведений общепита

В Санкт-Петербурге временно ограничили работу 20 заведений общепита, которые работали в ночное время и без QR-кодов. Об этом сообщает ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.

— В отношении 103 физических лиц, находящихся в помещениях указанных заведений, составлены протоколы об административных правонарушениях, — говорится в сообщении.

Фото: Максим Платонов

Отмечается, что выявлены многочисленные нарушения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, а также в сфере защиты прав потребителей.

Недавно в Свердловской области сократили перечень мест, где требуется обязательное наличие QR-кода. Исключением стали здания государственных органов, базы и дома отдыха, а также санаторно-курортные организации.



Диана Жиленкова