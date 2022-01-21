Виталий Киселев назначен заместителем председателя правления банка «Зенит»

На основании решения совета директоров с 20 января заместителем председателя правления банка «Зенит» назначен Виталий Киселев. В новой должности он будет курировать работу инвестиционного блока, сообщила пресс-служба банка.



Виталий Киселев в 2003 году окончил Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого по специальности «финансы и кредит». С того же года он работал в сфере управления активами на финансовых рынках.

В июле 2008 года перешел в банк «Зенит» на должность начальника отдела операций с рублевыми долговыми инструментами, а с июня 2019 года руководил инвестиционным департаментом.

В декабре 2022 года Киселева избрали на должность зампреда банка. На совете директоров банка было решено, что Киселев вступит в должность 20 января 2022 года.

Должность председателя правления новая, и ранее инвестблок не был представлен в правлении банка. На новой должности Киселев продолжит развивать инвестиционный блок «Зенита».

В ноябре международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) банка «Зенит» на уровне BB со стабильным прогнозом. Также агентство подтвердило рейтинг устойчивости (VR) банка «Зенит» на уровне b+.

Маргарита Головатенко