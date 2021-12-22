Банк «Зенит» ввел должность зампреда правления по инвестициям
На должность заместителя председателя правления банка «Зенит» (входит в «Татнефть») избран Виталий Киселев, сообщает «Интерфакс».
На совете директоров банка было решено, что Киселев вступит в должность 20 января 2022 года.
В банке «Зенит» Киселев работает с июля 2008 года. С июня 2019-го он руководит инвестиционным департаментом банка.
Должность председателя правления новая, ранее инвестблок не был представлен в правлении банка. На новой должности Киселев продолжит развивать инвестиционный блок «Зенита».
В ноябре международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) банка «Зенит» на уровне BB со стабильным прогнозом. Также агентство подтвердило рейтинг устойчивости (VR) банка «Зенит» на уровне b+.
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