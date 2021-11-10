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Рейтинг банка ЗЕНИТ подтвержден международным агентством

11:42, 10.11.2021
Рейтинг банка ЗЕНИТ подтвержден международным агентством
Фото: yandex.ru/maps

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) банка ЗЕНИТ на уровне BB со стабильным прогнозом. Об этом сообщают в пресс-службе банка.

Также агентство подтвердило рейтинг устойчивости (VR) Банка ЗЕНИТ на уровне b+. Специалисты отметили улучшение качества активов и капитализации, сильную ликвидность и растущую прибыльность бизнеса банка.

Председатель правления банка ЗЕНИТ Александр Тищенко пояснил, что кредитный рейтинг на уровне ВВ показывает надежность и устойчивость банка.

Фото: Максим Платонов

В октябре сообщалось, что банк ЗЕНИТ за девять месяцев получил 2,7 млрд рублей чистой прибыли. Роста финансового результата достигли за счет наращивания кредитования во всех сегментах бизнеса, роста комиссионных доходов и развития инвестиционного направления.

Дарья Акимова
ЭкономикаБанки

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