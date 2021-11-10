Рейтинг банка ЗЕНИТ подтвержден международным агентством
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) банка ЗЕНИТ на уровне BB со стабильным прогнозом. Об этом сообщают в пресс-службе банка.
Также агентство подтвердило рейтинг устойчивости (VR) Банка ЗЕНИТ на уровне b+. Специалисты отметили улучшение качества активов и капитализации, сильную ликвидность и растущую прибыльность бизнеса банка.
Председатель правления банка ЗЕНИТ Александр Тищенко пояснил, что кредитный рейтинг на уровне ВВ показывает надежность и устойчивость банка.
В октябре сообщалось, что банк ЗЕНИТ за девять месяцев получил 2,7 млрд рублей чистой прибыли. Роста финансового результата достигли за счет наращивания кредитования во всех сегментах бизнеса, роста комиссионных доходов и развития инвестиционного направления.
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