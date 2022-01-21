На главу сельского поселения в Татарстане завели дело за очередное пьяное вождение

В отношении 36-летнего депутата Совета Поспеловского сельского поселения Елабужского муниципального района возбудили уголовное дело по статье о пьяном вождении транспортом лицом, подвергнутым административному наказанию.



В феврале 2021 года мировой суд признал подозреваемого виновным в административном правонарушении — отказе прохождения медосвидетельствования на состояние алкогольного опьянения. Тогда его лишили прав на 1,5 года и оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Несмотря на это, в декабре того же года его остановили в Елабуге — он был за рулем автомобиля Chevrolet Niva и снова отказался от медосвидетельствования.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Фото: realnoevremya.ru

Согласно исследованию прошлого года, порядка 40% татарстанцев садились за руль в нетрезвом виде. Каждый третий житель РТ (30%) сообщил, что управлял машиной в алкогольном опьянении давно.

Маргарита Головатенко