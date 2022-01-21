На главу сельского поселения в Татарстане завели дело за очередное пьяное вождение
В отношении 36-летнего депутата Совета Поспеловского сельского поселения Елабужского муниципального района возбудили уголовное дело по статье о пьяном вождении транспортом лицом, подвергнутым административному наказанию.
В феврале 2021 года мировой суд признал подозреваемого виновным в административном правонарушении — отказе прохождения медосвидетельствования на состояние алкогольного опьянения. Тогда его лишили прав на 1,5 года и оштрафовали на 30 тысяч рублей.
Несмотря на это, в декабре того же года его остановили в Елабуге — он был за рулем автомобиля Chevrolet Niva и снова отказался от медосвидетельствования.
Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.
Согласно исследованию прошлого года, порядка 40% татарстанцев садились за руль в нетрезвом виде. Каждый третий житель РТ (30%) сообщил, что управлял машиной в алкогольном опьянении давно.
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