Исследование: 40% автовладельцев Татарстана садились за руль нетрезвыми

Порядка 40% татарстанцев садились за руль в нетрезвом виде. Об этом сообщает Всероссийский автомобильный портал «Дром» со ссылкой на результаты опроса.

Причем каждый третий житель РТ (30%) управлял машиной в алкогольном опьянении давно. А периодически садятся за руль после употребления спиртного 3% опрошенных. Еще 7% делали это «один-два раза за последние годы».

Фото: realnoevremya.ru

Причем в среднем по России такие нарушения оказались у 39% автомобилистов. Чаще всего в нетрезвом виде управляют автомобилем в Якутии, Хакасии и Бурятии. Реже всего — в Санкт-Петербурге и Пермском крае: там никогда не упортребляли спиртное перед вождением 70% автомобилистов.

В октябре в РФ предложили ужесточить наказание за управление автомобилем в нетрезвом состоянии при перевозке детей в возрасте до 16 лет.

Диана Жиленкова