Здание ЦБ в Москве эвакуировали после сообщений о минировании — информация оказалась ложной

Банк России получил анонимную угрозу о минировании, сообщила пресс-служба регулятора.

«В Банк России поступила анонимная угроза о минировании. Проведена эвакуация персонала, вызваны все необходимые службы, идет проверка», — приводит сообщение РБК.

Сообщение о якобы заминированном здании ЦБ пришло по электронной почте в дежурную часть полиции. Как сообщили «РИА Новости» в экстренных службах, злоумышленник звонил из-за биткоинов.

Информация о минировании офиса Банка России оказалась ложной. Сотрудники вернулись на рабочие места.

Фот: pixabay.com

Вчера Банк России предложил полностью запретить оборот криптовалюты и ее майнинг на территории страны. За использование криптовалюты для платежей ЦБ предлагает ввести ответственность для россиян и российских юридических лиц. Банкам также предлагается запретить вкладывать свои деньги в криптовалюты.

Как сообщили СМИ, Федеральная служба безопасности (ФСБ) убедила главу ЦБ РФ Эльвиру Набиуллину поддержать полный запрет на операции с криптовалютами в России, чтобы оппозиция и СМИ-иноагенты не могли получить доступ к финансированию.

В декабре сообщалось, что Банк России хочет запретить инвестиции в криптовалюты в стране. Тогда же стало известно, что ЦБ начнет запрашивать данные по всем денежным переводам между физическими лицами. Новую форму отчетности разработали после публикации методических рекомендаций 16-МР.

Маргарита Головатенко