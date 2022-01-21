Инфекционист Тимаков: в России пик заболеваемости COVID-19 произойдет в середине февраля
В России пик заболеваемости коронавирусом придется на середину февраля, однако этот период наступит немного раньше в Москве. С таким мнением выступил инфекционист Евгений Тимаков.
По его словам, у штамма «омикрон» есть четыре инкубационных периода. В целом по стране общий пик заболеваемости будет немного растянутый и размытый, потому что каждый регион будет входить в этот процесс по-своему.
Тимаков отметил, что зараженных штаммом «омикрон», вероятно, больше, чем фиксируют. Дело в том, что у тех, кто переболел инфекцией или вакцинировался, наблюдаются легкие симптомы заболевания, поэтому они не сдают тесты, передает ТАСС.
Ранее вакцинолог Михаил Костинов заявил, что через несколько лет COVID-19 может перейти в разряд ОРЗ. Но в организме человека «остается память о перенесенной инфекции».
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