Инфекционист Тимаков: в России пик заболеваемости COVID-19 произойдет в середине февраля

Фото: Максим Платонов

В России пик заболеваемости коронавирусом придется на середину февраля, однако этот период наступит немного раньше в Москве. С таким мнением выступил инфекционист Евгений Тимаков.

По его словам, у штамма «омикрон» есть четыре инкубационных периода. В целом по стране общий пик заболеваемости будет немного растянутый и размытый, потому что каждый регион будет входить в этот процесс по-своему.

Фото: Максим Платонов (архив)

Тимаков отметил, что зараженных штаммом «омикрон», вероятно, больше, чем фиксируют. Дело в том, что у тех, кто переболел инфекцией или вакцинировался, наблюдаются легкие симптомы заболевания, поэтому они не сдают тесты, передает ТАСС.

Ранее вакцинолог Михаил Костинов заявил, что через несколько лет COVID-19 может перейти в разряд ОРЗ. Но в организме человека «остается память о перенесенной инфекции».

Диана Жиленкова