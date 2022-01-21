Вакцинолог спрогнозировал ситуацию с коронавирусом в будущем

Через пару лет коронавирус может перейти в разряд ОРЗ. Такое мнение выразил вакцинолог Михаил Костинов.

В организме человека «остается память о перенесенной инфекции».

Фото: Максим Платонов (архив)

— Эта память, может, и не сразу исчезает. Никто не знает, может, через год-два. Дальше человек повторно вакцинируется или болеет. Что получается? Опять наполняется эта память, — приводит RT его слова.

По его мнению, жизнь покажет, нужна ли будет вакцинация от COVID-19 или нет. Сейчас ведется разработка вакцины и против гриппа, и против коронавируса.

На этой неделе в ВОЗ заявили, что в мире за неделю число выявленных случаев COVID-19 выросло на 20%. Количество летальных исходов увеличилось на 4%, превысив 45 тысяч.



Профессор Университета Джорджа Вашингтона Константин Чумаков ранее выражал мнение, что пандемия коронавируса близка к завершению.



Татьяна Леухина