Минспорт обязал киберспортсменов сдавать приседания и бег
Министерство спорта России включило бег и приседания в федеральный стандарт подготовки киберспортсменов. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
Мужчинам нужно пробегать 3 км за 15 минут, 100 м — за 14,4 секунды, присесть 25 раз без остановки, выполнить наклон из положения стоя на +6 см, поднять туловище не менее 33 раз за минуту. Женщинам необходимо преодолеть 2 км за 12 минут, 100 м — за 17,6 секунды, выполнить 23 приседания и наклон на +8 см, а также поднять туловище 32 раза за минуту. В программу входит «техническое мастерство», параметры в документе не уточняются.
Киберспортсмен должен уделять физической подготовке от 25 до 40% своего тренировочного времени.
В этом году Казань не сможет принять чемпионат мира по киберспорту. Это связано с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA).
Летом прошлого года в Минобрнауки РФ заявляли, что российские вузы могут по своему усмотрению включать в образовательные программы дисциплины по киберспорту.
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