СМИ: Пеле оказался в больнице для возобновления курса химиотерапии

Трехкратный чемпион мира по футболу в составе сборной Бразилии Пеле вернулся в больницу для возобновления курса химиотерапии для лечения опухоли в толстой кишки. Об этом сообщил ESPN.

81-летний Пеле проведет в больнице несколько дней для того, чтобы провести процедуру установления точного местоположения и определения степени раковой опухоли.

Фото: wikipedia.org

Сообщается, что у него обнаружили опухоль не только в кишечнике, но и в печени и легком. Пока Пеле находится в стабильном состоянии под пристальным наблюдением медиков.

В сентябре его выписали из больницы после операции по удалению опухоли в кишечнике. В честь радостного события бывший футболист спел гимн футбольного клуба «Сантос».



Татьяна Леухина