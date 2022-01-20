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В Татарстане за сутки вакцинировались от COVID-19 более 6 тысяч человек

14:08, 20.01.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане за сутки вакцинировались от COVID-19 более 6 тысяч человек
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане за сутки прививку от COVID-19 сделали 6 010, такие данные привели в Минздраве республики.

Всего в регионе провакцинировали 2 340 730 жителей. Из них получили вторую прививку 1 880 123 человека.

Повторную вакцинацию прошел 162 321 человек. За вчерашние сутки от коронавируса в республике привились 6,6 тысячи человек.

Фото: realnoevremya.ru

В основном желающие привиться приходят в пункты после обеда, вечером. Врачи отмечают, что некоторые ревакцинируются двукомпонентным препаратом, несмотря на то что привились до этого.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина Татарстан

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