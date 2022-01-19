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Как в Татарстане работают мобильные пункты вакцинации против COVID-19 — видео

22:56, 19.01.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Как в Татарстане работают мобильные пункты вакцинации против COVID-19 — видео
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане продолжают работать мобильные пункты вакцинации. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

В основном желающие привиться приходят в пункты после обеда, вечером. Врачи отмечают, что некоторые ревакцинируются двукомпонентным препаратом, несмотря на то что привились до этого.

За минувшие сутки в республике вакцинировались 6,6 тысячи человек. За весь период в Татарстане привились 2 334 720 человек, из них 1 870 548 получили вторую дозу препарата. Ревакцинировались 161 913 жителей Татарстана. По данным сайта стопкоронавирус, уровень коллективного иммунитета в республике достигает 58,6%.

Татьяна Леухина
ОбществоМедицина Татарстан

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