В России за сутки выявили 38 850 новых случаев коронавируса — почти на 5 тысяч больше, чем накануне

Фото: Максим Платонов (архив)

За последние сутки в России выявили 38 850 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии COVID-19 в стране заразился 10 938 261 человек, следует из данных оперштаба.

Вылечились от коронавируса за минувшие сутки 24 478 пациентов. Всего выздоровели 9 950 333 россиянина.

Умерли от коронавируса за сутки 684 человека. Всего в России жертвами COVID-19 стали 324 060 заболевших.

Фото: Максим Платонов

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