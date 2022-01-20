В России за сутки выявили 38 850 новых случаев коронавируса — почти на 5 тысяч больше, чем накануне
За последние сутки в России выявили 38 850 новых случаев коронавируса. Всего с начала пандемии COVID-19 в стране заразился 10 938 261 человек, следует из данных оперштаба.
Вылечились от коронавируса за минувшие сутки 24 478 пациентов. Всего выздоровели 9 950 333 россиянина.
Умерли от коронавируса за сутки 684 человека. Всего в России жертвами COVID-19 стали 324 060 заболевших.
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