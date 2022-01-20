В Минздраве Татарстана рассказали о состоянии пострадавших в массовом ДТП в Новошешминском районе
В Минздраве Татарстана рассказали о состоянии пациентов, которые вчера пострадали в массовом ДТП в Новошешминском районе. Как рассказали в ведомстве, был проведен осмотр троих человек.
Двоих отпустили на амбулаторное долечивание. Одна пострадавшая отказалась от госпитализации.
Накануне в Новошешминском районе рейсовый автобус Hyundai столкнулся с грузовиком КАМАЗ с прицепом. После этого в них врезались еще две легковушки. Водитель автобуса скончался.
Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения».
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