В Минздраве Татарстана рассказали о состоянии пострадавших в массовом ДТП в Новошешминском районе

В Минздраве Татарстана рассказали о состоянии пациентов, которые вчера пострадали в массовом ДТП в Новошешминском районе. Как рассказали в ведомстве, был проведен осмотр троих человек.

Двоих отпустили на амбулаторное долечивание. Одна пострадавшая отказалась от госпитализации.

Фото: прокуратура РТ

Накануне в Новошешминском районе рейсовый автобус Hyundai столкнулся с грузовиком КАМАЗ с прицепом. После этого в них врезались еще две легковушки. Водитель автобуса скончался.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения».

Диана Жиленкова