Правительство Молдавии одобрило введение режима ЧП из-за газового кризиса

Правительство Молдавии одобрило введение режима ЧП на 60 дней из-за газового кризиса. Об этом заявила премьер-министр страны Наталья Гаврилица.

Ранее «Газпром» официально предупредил, что прекратит поставки газа в Молдавию, если не получит авансовый платеж до 20 января.

— Комиссия по чрезвычайным ситуациям рекомендовала правительству ввести режим ЧП на территории всей страны из-за ситуации в энергетике, поскольку «Молдовагаз» не успеет выплатить авансовый платеж за январь, — приводит «РИА Новости» ее слова.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В ноябре председатель правления АО «Молдовагаз» Вадим Чебан заявлял, что компания прорабатывает с правительством механизм погашения образовавшейся текущей задолженности перед «Газпромом». Представитель российской компании Сергей Куприянов тогда отмечал, что «Газпром» подписал контракт практически на условиях молдавской стороны, прописав одно условие: республика в срок осуществляет свои платежи. В октябре парламент Молдавии ввел в стране на 30 суток режим ЧП из-за дефицита газа.



Татьяна Леухина