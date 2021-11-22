«Газпром» пригрозил прекратить подачу газа в Молдавию в случае неуплаты долгов

«Газпром» подписал контракт с Молдавией при условии 100%-ной оплаты текущих платежей за газ, срок наступил 22 ноября. Компания уведомила республику, что через 48 часов прекратит поставки газа, если не получит платеж.

Представитель «Газпрома» Сергей Куприянов напомнил о сложной ситуации в экономическом и финансовом положении Молдовы и отметил, что «Газпром» подписал контракт практически на условиях молдавской стороны, прописав одно условие: республика в срок осуществляет свои платежи.

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— Очередной срок текущих платежей — сегодня, 22 ноября. Платежа нет. В связи с этим сегодня «Газпром», в соответствии с контрактом, уведомил молдавскую сторону, что через 48 часов поставки газа в Молдову будут остановлены, — приводит «РИА Новости» его слова.

В октябре парламент Молдавии ввел в стране на 30 суток режим ЧП из-за дефицита газа. За этот срок комиссия по чрезвычайным ситуациям должна была принять меры по оперативной закупке недостающих объемов голубого топлива. Куприянов сообщал тогда, что долг за поставленный газ составил $433 миллиона.



Татьяна Леухина