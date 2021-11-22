«Молдовагаз» разработает механизм погашения задолженности перед «Газпромом»

АО «Молдовагаз» прорабатывает с правительством механизм погашения образовавшейся текущей задолженности перед «Газпромом». Об этом заявил председатель правления АО «Молдовагаз» Вадим Чебан.

Он подтвердил получение предупреждения от «Газпрома». При этом он опроверг утверждения о том, что в Молдове начался очередной газовый кризис, передает телеканал JurnalTV.

— Сейчас идет речь о кассовом разрыве, который образовался у нас. Он возник из-за того, что в октябре действовал старый тариф для потребителей, исходя из цены 150$ за тысячу кубометров. А мы закупали по $800, — пояснил он.

Сегодня представитель «Газпрома» Сергей Куприянов сообщил о прекращении поставок газа в Молдову через 48 часов, если компания не получит платеж. Он рассказал, что «Газпром» подписал контракт практически на условиях молдавской стороны, прописав одно условие: республика в срок осуществляет свои платежи.



Татьяна Леухина