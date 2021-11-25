МВД просит продлить арест лидеру Finiko Кириллу Доронину

Фото: «Реальное время»

По данным «Реального времени», сегодня в Тверском райсуде Москвы будут решать, где проведут следующие три месяца арестованные по делу криптопирамиды Finiko Кирилл Доронин и Ильгиз Шакиров. Следователи МВД России настаивают на продлении их ареста до 7 февраля.



Оба ходатайства находятся в производстве судьи Алексея Криворучко, на счету которого немало резонансных материалов по мере пресечения. В 2018-м он выносил решение о заочном аресте основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, обвиняемого в организации преступного сообщества, а также продлевал срок стражи футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину, которые обвинялись в хулиганстве и нанесении побоев.

В 2011-м судья Криворучко отправил в СИЗО по делу о покушении на аферу с векселями «Интеко» бизнесмена Виктора Батурина. В 2009-м дважды санкционировал продление ареста юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского, причем отказался приобщить к делу замечание обвиняемого о неоказании ему медицинской помощи и «пыточных условиях содержания». В том же году Магнитский умер в изоляторе, а судью позднее включили в США в «список Магнитского».

В начале ноября Тверской райсуд Москвы оставил под стражей еще двух фигуранток «финикийского» дела — «вице-президента» криптовалютного проекта Дину Ахметзянову (Габдуллину) и «звезду 10-го уровня» Лилию Нуриеву.

Пока по делу о мошенничестве в особо крупном размере обвиняются семеро, из них трое скрылись еще до возбуждения дела в Казани. В сентябре расследование было передано в Москву, позже туда этапировали арестованных по делу. Предварительный ущерб в МВД России оценивают в сумму не менее 1 млрд рублей.

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