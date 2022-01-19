В Казани завершился монтаж котельной на территории строящегося второго корпуса хосписа

В Казани завершился монтаж котельной на территории строящегося второго корпуса хосписа благотворительного фонда им. Анжелы Вавиловой.

Как рассказал председатель правления фонда Владимир Вавилов, на изготовление котельной потребовалось 11 миллионов рублей. После завершения всех работ котельная будет работать в автономном режиме. Таким образом, в хосписе всегда будет тепло.

Фото: Максим Платонов (архив)

После завершения всех строительных работ во втором стационаре откроют взрослое отделение по меньшей мере на 60 мест. В случае необходимости их могут увеличить до 200. В действующем хосписе запланировано полноценное открытие детского отделения, сообщает мэрия города.

О том, как был заложен символический камень в строительство нового хосписа, читайте в материале «Реального времени».



Диана Жиленкова