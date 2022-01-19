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Следком начал доследственную проверку по факту хищения скифского золота

10:14, 19.01.2022
Следком начал доследственную проверку по факту хищения скифского золота
Фото: uk.wikipedia.org

Следователи СК России проводят доследственную проверку по факту хищения скифского золота, принадлежащего четырем крымским музеям, сообщил заместитель руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.

Идут опросы причастных к вывозу золота с территории Крыма. Главный вопрос, по словам Молохова: что было предпринято для того, чтобы вернуть коллекцию, и было ли достаточно этих мер.

В 2014 году бывшие чиновники Министерства культуры России и их коллеги подписывали документы, согласно которым скифское золото не было своевременно передано в состав музейного фонда РФ, сообщает ТАСС.

Фото: ru.wikipedia.org / Владимир Рязанцев

Ранее Молохов заявлял о необходимости возбуждения уголовного дела. После решения суда в Нидерландах о передаче Украине коллекции скифского золота, принадлежащего Крыму, музеи следует признать пострадавшими, высказывался он.

Председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов в свою очередь заявлял, что передача артефактов Украине является неправомерным решением. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил изучить ситуацию, связанную с невозвращением из Амстердама в Крым скифского золота.

Маргарита Головатенко
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