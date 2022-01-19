Следком начал доследственную проверку по факту хищения скифского золота

Следователи СК России проводят доследственную проверку по факту хищения скифского золота, принадлежащего четырем крымским музеям, сообщил заместитель руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.

Идут опросы причастных к вывозу золота с территории Крыма. Главный вопрос, по словам Молохова: что было предпринято для того, чтобы вернуть коллекцию, и было ли достаточно этих мер.

В 2014 году бывшие чиновники Министерства культуры России и их коллеги подписывали документы, согласно которым скифское золото не было своевременно передано в состав музейного фонда РФ, сообщает ТАСС.

Фото: ru.wikipedia.org / Владимир Рязанцев

Ранее Молохов заявлял о необходимости возбуждения уголовного дела. После решения суда в Нидерландах о передаче Украине коллекции скифского золота, принадлежащего Крыму, музеи следует признать пострадавшими, высказывался он.

Председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов в свою очередь заявлял, что передача артефактов Украине является неправомерным решением. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил изучить ситуацию, связанную с невозвращением из Амстердама в Крым скифского золота.

Маргарита Головатенко