Бастрыкин поручил крымскому СК проверить решение суда о передаче скифского золота Украине
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил изучить ситуацию, связанную с невозвращением из Амстердама в Крым скифского золота, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Апелляционный суд Амстердама решил передать коллекции скифского золота Украине. В связи с этим председатель СК поручил руководителю Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю Владимиру Терентьеву организовать проверку по факту невозвращения культурных ценностей Крыма.
Следком даст должностную оценку нарушению интересов государства, сообщает ТАСС.
Вчера в Амстердаме председательствующий судья Паулина Хофмейер-Рюттен заявила, что скифское золото принадлежит Украине, поскольку коллекция артефактов является частью ее наследия.
Председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов в свою очередь заявил, что передача артефактов Украине является неправомерным решением.
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