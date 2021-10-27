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Бастрыкин поручил крымскому СК проверить решение суда о передаче скифского золота Украине

10:20, 27.10.2021
Бастрыкин поручил крымскому СК проверить решение суда о передаче скифского золота Украине
Фото: ru.wikipedia.org / Владимир Рязанцев

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил изучить ситуацию, связанную с невозвращением из Амстердама в Крым скифского золота, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Апелляционный суд Амстердама решил передать коллекции скифского золота Украине. В связи с этим председатель СК поручил руководителю Главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю Владимиру Терентьеву организовать проверку по факту невозвращения культурных ценностей Крыма.

Следком даст должностную оценку нарушению интересов государства, сообщает ТАСС.

Фото: uk.wikipedia.org

Вчера в Амстердаме председательствующий судья Паулина Хофмейер-Рюттен заявила, что скифское золото принадлежит Украине, поскольку коллекция артефактов является частью ее наследия.

Председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов в свою очередь заявил, что передача артефактов Украине является неправомерным решением.

Маргарита Головатенко
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