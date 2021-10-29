В Крыму призвали возбудить уголовное дело из-за хищение коллекции скифского золота

После решения суда в Нидерландах о передаче Украине коллекции скифского золота, принадлежащего крымским музеям, следует возбудить дело о его хищении, а музеи признать пострадавшими, заявил замруководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов.



По его словам, эта ситуация попадает под статьи Уголовного кодекса РФ, в числе которых статья 164 (хищение предметов, имеющих особую ценность, совершенное организованной группой) и статья 190 (невозвращение на территорию РФ культурных ценностей).

Коллекция примерно из двух тысяч артефактов уехала на выставку в Амстердаме в начале февраля 2014 года — до воссоединения Крыма с Россией, сообщает «РИА Новости».

Фото: ru.wikipedia.org / Владимир Рязанцев

На днях в Амстердаме председательствующий судья Паулина Хофмейер-Рюттен заявила, что скифское золото принадлежит Украине, поскольку коллекция артефактов является частью ее наследия.

Председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов в свою очередь заявил, что передача артефактов Украине является неправомерным решением.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил изучить ситуацию, связанную с невозвращением из Амстердама в Крым скифского золота.

Маргарита Головатенко