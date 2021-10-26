В Крыму заявили, что скифское золото принадлежит российскому народу

Коллекция скифского золота принадлежит народу российского региона. А передача артефактов Украине является неправомерным решением. С таким заявлением выступил председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов.

По его словам, решение Амстердамского апелляционного суда — это возмутительный акт, который не имеет отношения к праву и справедливости. Константинов сообщил, что коллекция принадлежит народу Крыма, поэтому никто другой не может претендовать на нее, передает ТАСС.

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Председатель Госсовета добавил, что той Украины, когда в ее составе еще находился Крым, давно не существует.

Сегодня в Амстердаме председательствующий судья Паулина Хофмейер-Рюттен заявила, что скифское золото принадлежит Украине, поскольку коллекция артефактов является частью ее наследия.

Диана Жиленкова