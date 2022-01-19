Галимова рассказала, как политический кризис в Казахстане сказался на Татарстане
Руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова заверила, что массовые беспорядки в Казахстане не повлияли на отношения РТ со страной. По ее словам, Казахстан — ключевой партнер республики.
— Компании все очень оперативно отреагировали. Все наши проекты в Казахстане продолжаются. Казахстан — ключевой партнер, действительно, это так. И это партнерство выстроено за многолетние взаимоотношения еще со времен Минтимера Шариповича [Шаймиева]. То есть достаточно наши такие надежные, хорошие партнеры, — рассказала Галимова.
По ее словам, все контакты сохранены. Татарстан продолжает работать с компаниями из Казахстана.
Что касается инициативы некоторых казанцев переименовать улицу Назарбаева, Галимова заявила, что на эту тему уже дали ответ городские власти. Они, напомним, не рассматривают подобную возможность.
Во время беспорядков в полномочное представительство РТ в Казахстане поступили лишь единичные обращения. Их оперативно отработали, заявила Галимова. Как рассказывал полномочный представитель республики в Казахстане Денис Валеев, на фоне протестов из страны эвакуировали около 30 жителей Татарстана.
Протесты в Казахстане вспыхнули в начале 2022 года. Началось все 2 января — в некоторых регионах страны прошли митинги из-за повышения цен на сжиженный газ. С 1 января стоимость литра этого топлива выросла почти вдвое — до 120 тенге ($0,27 — около 20 рублей). Требованием местного населения было понижение цены до 50—60 тенге ($0,13 — примерно 9 рублей).
Токаеву пришлось отправить правительство Казахстана в отставку и попросить помощи у Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), после чего в страну ввели миротворческие войска. По последним данным, суды рассмотрели порядка 8,3 тысячи административных дел о массовых беспорядках в стране, по тяжким и особо тяжким преступлениям начато 695 досудебных расследований, в том числе по актам терроризма, пропаганды, убийствам и т.д.
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