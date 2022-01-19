Галимова рассказала, как политический кризис в Казахстане сказался на Татарстане

Фото: Максим Платонов (архив)

Руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова заверила, что массовые беспорядки в Казахстане не повлияли на отношения РТ со страной. По ее словам, Казахстан — ключевой партнер республики.

— Компании все очень оперативно отреагировали. Все наши проекты в Казахстане продолжаются. Казахстан — ключевой партнер, действительно, это так. И это партнерство выстроено за многолетние взаимоотношения еще со времен Минтимера Шариповича [Шаймиева]. То есть достаточно наши такие надежные, хорошие партнеры, — рассказала Галимова.



По ее словам, все контакты сохранены. Татарстан продолжает работать с компаниями из Казахстана.

Что касается инициативы некоторых казанцев переименовать улицу Назарбаева, Галимова заявила, что на эту тему уже дали ответ городские власти. Они, напомним, не рассматривают подобную возможность.



Фото: vk.com/tatarstankz

Во время беспорядков в полномочное представительство РТ в Казахстане поступили лишь единичные обращения. Их оперативно отработали, заявила Галимова. Как рассказывал полномочный представитель республики в Казахстане Денис Валеев, на фоне протестов из страны эвакуировали около 30 жителей Татарстана.



Протесты в Казахстане вспыхнули в начале 2022 года. Началось все 2 января — в некоторых регионах страны прошли митинги из-за повышения цен на сжиженный газ. С 1 января стоимость литра этого топлива выросла почти вдвое — до 120 тенге ($0,27 — около 20 рублей). Требованием местного населения было понижение цены до 50—60 тенге ($0,13 — примерно 9 рублей).

Токаеву пришлось отправить правительство Казахстана в отставку и попросить помощи у Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), после чего в страну ввели миротворческие войска. По последним данным, суды рассмотрели порядка 8,3 тысячи административных дел о массовых беспорядках в стране, по тяжким и особо тяжким преступлениям начато 695 досудебных расследований, в том числе по актам терроризма, пропаганды, убийствам и т.д.



Татьяна Демина