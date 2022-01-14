Исполком Казани не рассматривает вопрос о переименовании улицы Назарбаева

Мэрия Казани не рассматривает возможность переименования улицы Нурсултана Назарбаева, сообщили в исполкоме города.



Такое решение аргументировали тем, что переименование «приведет к необходимости перерегистрации и переоформления правоустанавливающих и иных документов физических и юридических лиц», а это повлечет за собой дополнительные затраты расположенных на улице собственников.

Заседание комиссии по топонимике для рассмотрения этого вопроса тоже не планируют, сообщает «Коммерсантъ».

Более 80% опрошенных проголосовали за возвращение улице Назарбаева в Казани названия Эсперанто, а за сохранение за улицей Назарбаева действующего названия проголосовали лишь 4%. Столько же не смогли принять решение.

Напомним, улицу Эсперанто переименовали в улицу Назарбаева семь лет назад. Предложил переименовать казанскую улицу в честь экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева председатель национально-культурной автономии казахов РТ Сагит Джаксыбаев. Он объяснил свою идею тем, что отношения двух республик во всех областях — экономике, торговле, образовании, IT и пр. — очень бурно и динамично развиваются. Подробности — в материале «Реального времени».

Маргарита Головатенко