Более 80% опрошенных проголосовали за возвращение улице Назарбаева в Казани названия Эсперанто

В telegram-канале «Архитектурасы» запустили опрос, как должна называться казанская улица Назарбаева. На голосование предложили действующий вариант и ее прежнее название — улица Эсперанто.

Как указывает автор опроса, он запущен «по мотивам новостей» о массовых протестах в Казахстане. За двое суток в нем проголосовали почти 1,3 тысячи человек.

82% принявших участие в опросе отдали голос за вариант «улица Эсперанто», а за сохранение за улицей Назарбаева действующего названия проголосовали лишь 4%. Столько же не смогли принять решение.



Еще 10% участников опроса предложили дать улице Назарбаева новое название.

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Напомним, улицу Эсперанто переименовали в улицу Назарбаева семь лет назад. Решение отображено в постановлении исполкома Казани от 26 июня 2015 года №2500.

Предложил переименовать казанскую улицу в честь экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева председатель национально-культурной автономии казахов РТ Сагит Джаксыбаев. Он объяснил свою идею тем, что отношения двух республик во всех областях — экономике, торговле, образовании, IT и пр. — очень бурно и динамично развиваются. Подробности — в материале «Реального времени».

