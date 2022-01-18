В Татарстане из-за метели и снегопада вводят ограничение движения по трассе М-5 «Урал»

Фото: Максим Платонов (архив)

Сегодня в Бугульминском и Бавлинском районах Татарстана с 14.15 из-за метели и обильного снегопада начнет действовать временное ограничение движения по федеральной трассе М-5 «Урал». Оно коснется пассажирских автобусов, маршрутных и легковых такси и грузового транспорта.

В Бугульминском районе ограничение движения по М-5 будет действовать на трех участках: с 1239 км по 1240 км, с 1243 км по 1245 км, с 1253 км по 1257,5 км. Их общая протяженностью составляет 7,5 км.

В Бавлинском районе РТ ограничение вводится на одном участке с 1257,5 км по 1280 км. Его протяженность — 22,5 км.

Ограничение на трассе М-5 будет действовать и в соседних с Татарстаном Башкирии и Оренбургской области. Оно вводится на участке с 1194 (н.п. Северный) по 1375 км (н.п. Восточный).



Ориентировочно ограничения движения снимут уже сегодня вечером, в 18.00. Все будет зависеть от погодных условий, сообщили в ГУ МЧС России по Татарстану.

Фото: Максим Платонов (архив)

Напомним, по прогнозу Гидрометцентра РТ, в Татарстане сегодня местами ожидается метель с ухудшением видимости до 1—2 км и сильный ветер порывами 15—18 м/с.



Татьяна Демина