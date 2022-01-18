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В прошлом году в Татарстане восстановили больше лесов, чем вырубили

20:19, 18.01.2022
В прошлом году в Татарстане восстановили больше лесов, чем вырубили
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане в прошлом году восстановили на 58% лесов больше, чем вырубили или сгорело. Об этом заявил глава Минлесхоза РТ Равиль Кузюров на итоговом заседании коллегии ведомства.

В республике провели работы по лесовосстановлению и лесоразведению на площади 4,2 тыс. га. Общая площадь лесов в Татарстане составляет 1,3 млн га.

Фото: pixabay.com

За нарушение лесного законодательства в республике наложили штрафов на общую сумму 5,4 миллиона рублей. Все подробности — в материале «Реального времени».

Лесному фонду Татарстана нанесли ущерб на сумму более 56 млн рублей в прошлом году, сообщал ранее первый замглавы Минлесхоза региона Ильгизар Зарипов.

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