Остановить лесные пожары: регионы Поволжья закупили техники на 1,5 миллиарда

Приволжский округ серьезно пострадал от природных пожаров: сгорело 35 тысяч га леса

Фото: Максим Платонов

Ущерб от лесных пожаров в Приволжском округе составил 1 млрд рублей, что соизмеримо с потерями от незаконной вырубки, заявил начальник Департамента лесного хозяйства по ПФО Александр Орнатский на расширенной коллегии Минлесхоза РТ. После засушливого лета 2021-го федеральные власти впервые выделили регионам 8,2 млрд рублей на закупку дополнительной противопожарной техники, что дает шанс спасти больше леса в наступившем году. К счастью, беда на этот раз обошла стороной Татарстан (всего 19 пожаров). Тем временем, коммерческая добыча «круглого» леса набирает обороты. В этом году турецкий холдинг «Кастамону» запускает четвертую линию и станет перерабатывать более трети вырубаемой в республике древесины, сообщил глава Минлесхоза Равиль Кузюров. Подробности — в материале «Реального времени».

86% площади лесных пожаров пришлось на 4 субъекта

Аномально жаркое лето 2021 года, когда полыхали огромной площади леса в Сибири и на Дальнем Востоке, стало сигналом для расширения борьбы с лесными пожарами по всем фронтам. Возможно, поэтому первой важной новостью на расширенной коллегии Минлесхоза РТ стало сообщение о выделении регионам более 8 млрд рублей на закупку и обновление техники и оборудования для быстрого тушения возгораний на открытых лесных пространствах.

— К сожалению, климат меняется, идет глобальное потепление, — отметил заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Вячеслав Спиренков, впервые приехавший в Казань.

Спикер напомнил, что чаще всего пожары возникают в самых богатых нефтяных регионах — Сибири и Якутии, хотя в том же нефтяном Татарстане «ситуация с лесами хорошая».

Впрочем, пожароопасный сезон был сложный и для ПФО. Горимость лесов (величина, определяемая отношением суммарной площади лесных пожаров ко всей лесной площади — прим. ред.) выросла в 2 раза, а площадь увеличилась в 3 раза.

«К сожалению, климат меняется, идет глобальное потепление», — отметил Вячеслав Спиренков

— Было зарегистрировано 1770 пожаров, которые прошлись по общей площади 35 тысяч га. 86% площади лесных пожаров пришлось на 4 субъекта — Башкортостан, Оренбургская и Самарская области, Марий Эл, — конкретизировал позже начальник Департамента лесного хозяйства по ПФО Александр Орнатский.

По его словам, ущерб составил около 1 млрд рублей, что соизмеримо с незаконными вырубками.

На этом фоне повсеместных пожаров «белым пятном» оказался Татарстан. Здесь, как выяснилось, было зарегистрировано всего 19 лесных пожаров на площади 210 га. «Все пожары были своевременно ликвидированы силами лесопожарных формирований лесхозов Татарстана и территориальных отделов Главного управления МСЧ по РТ», — сообщил глава Минлесхоза Равиль Кузюров.

Регионы занижали площади пожаров

Вместе тем, во время пожароопасного сезона некоторые регионы пытались скрывать истинные масштабы бедствия и предоставляли недостоверные данные о лесопожарной обстановке, что отражалось на качестве управленческих решений по организации тушения пожаров. Расхождения по объему сгоревших площадей выявляла информационная система дистанционного мониторинга Рослесхоза (ИСДМ), которая показывает фактическую площадь каждого пожара со спутниковой системы.

— При мониторинге были выявлены недостоверные данные о наличии пожаров, — особо подчеркнул Александр Орнатский. — В округе искаженные данные предоставляли Оренбургская, Самарская, Нижегородская области.



По мнению Орнатского, тенденция может быть переломлена в будущем году, так как регионы ПФО закупили дополнительную технику и оборудование на 1,5 млрд рублей

По его словам, руководство управления всего вынесло 8 представлений в адрес руководителей на местах. Татарстана в этом «черном списке» не было.

Более обстоятельно о причинах лесных пожаров и мерах по их предотвращению обсудят 20 января на заседании межведомственной комиссии, которая пройдет под руководством заместителя полпреда ПФО в Казани, сообщил Александр Орнатский. По его мнению, тенденция может быть переломлена в будущем году, так как регионы ПФО закупили дополнительную технику и оборудование на 1,5 млрд рублей.

— Было приобретено 380 единиц техники и 280 единиц оборудования, что позволило на 70% обновить существующий парк, — доложил он и предупредил, что введение в строй новой техники будет проверяться при оценке готовности регионов в предстоящем сезоне.

Первый пик пожаров начинается в апреле-мае, когда горит трава, вызывая возгорания на открытой местности. Второй — и это более страшные пожары — начинается с июля по август, тогда преобладают именно лесные пожары. Все регионы справились с закупкой техники. Татарстан также купил технику, последний контракт был завершен 31 декабря. «При проведении проверок готовности к пожароопасному сезону будет проводиться анализ эффективности использования», — отметил Орнатский. В дополнение он рекомендовал регионам шире использовать беспилотные дроны.

Равиль Кузюров сообщил о росте интереса переработчиков леса

Выявить «серые зоны» вырубки

Сколько же сгорело леса в стране во время летней засухи, никто из докладчиков говорить не стал. Но тему контроля за лесными угодьями продолжили в несколько другом ключе. Заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Вячеслав Спиренков сообщил, что с 1 января этого года заготовщикам леса придется перейти на электронные сервисы при получении квоты на вырубку леса. Рослехоз рассчитывает, что сможет в дистанционном режиме следить за оборотом древесины, выявляя больше «серых зон».

— Бизнес неоднозначно воспринимает эту новацию, — признался Спиренков. — Но эта система позволит нам сравнивать объемы заготовки и транспортировки. В прошлом году система показала трехкратное превышение объемов транспортировки над вырубкой.

Активно идет работа и по предоставлению лесных участков в аренду и в срочное пользование. Сегодня в округе 50% лесов находятся в пользовании, действует 10 тысяч 560 договоров аренды на 19 млн га для заготовки древесины.

Годовой допустимый объем или расчетная лесосека — 2,8 млн кубометров. Наиболее интенсивно вырубку леса ведут Пермский край и Кировская область. Для контроля была запущена информационная система, куда вошли все регионы ПФО. В шести регионах были выявлены факты незаконной вырубки 166 тысяч кубометров. В этом перечне оказался и Татарстан, но это были единичные случаи. «Выявлено лишь 2 случая на площади около 1 га, вырублено 300 кубометров», доложил Орнатский.

Глава Минлесхоза РТ Равиль Кузюров сообщил о росте интереса переработчиков леса. По его словам, в прошлом году было заготовлено 322 тысячи кубометров древесины. Было проведено 18 аукционов по продаже права на аренду лесов. В этом году турецкий холдинг «Кастамону» запускает четвертую линию и станет перерабатывать более трети вырубаемой в Татарстане древесины, сообщил он.

1 / 20 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов