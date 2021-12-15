В 2021 году ущерб лесному фонду Татарстана составил более 56 млн рублей

В 2021 году лесному фонду Татарстана нанесли ущерб на сумму более 56 млн рублей. Об этом сообщил первый замглавы Минлесхоза региона Ильгизар Зарипов на заседании Комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Лесные инспекторы провели более 21 тысячи патрулирований в этом году, составили 402 акта о нарушении лесного законодательства. На сегодняшний день в Татарстане леса занимают площадь 1 млн. 20 тыс. гектаров. Лесистость составляет 17,5%. Запасы лесных ресурсов составляют 217 миллионов 140 тыс. кубометров, передает пресс-служба Госсовета РТ.



В конце сентября «Росавтодор» опубликовал тендер на комплекс работ по лесовосстановлению или лесоразведению на территории строительства трассы М-12 в Татарстане. На это из федерального бюджета выделили более 35,1 млн рублей.



Татьяна Леухина