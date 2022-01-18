В России подтвердили 31 252 новых заражения COVID-19

Фото: Максим Платонов (архив)

За последние сутки в России выявили 31 252 новых случая заражения коронавирусом. За все время пандемии инфекцию подхватили 10 865 512 россиян.

Всего от коронавируса вылечились 9 902 935 человек, в том числе 24 564 — за минувшие сутки. За последние 24 часа инфекция унесла жизни еще 688 россиян. В общей сложности от COVID-19 скончались 322 678 человек.

Фото: Максим Платонов (архив)

За последние сутки в России проведено 324 тысячи тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением в стране остаются 980 253 человека.

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Диана Жиленкова