Казанцы продают «красивую» дату регистрации брака 2 февраля 2022 года

На российских сайтах объявлений начали появляться объявления о продаже «красивой» регистрации брака — на 2 февраля 2022 года.



«Подсуетились» и казанцы — на популярном сайте есть пара объявлений о продаже даты, цена которых начинается от 50 тысяч рублей: «Дата свадьбы на 02.02.22, отменяем свою запись и сразу записываем вас», — указано в объявлении. Подробностей продавец не приводит.

В другом объявлении, цена которого 100 тысяч, аналогичное условие — продавец отменяет свою запись и сразу предлагает записать покупателя. В объявлении указано, что торг уместен.

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани за 2021 год зарегистрировали 11 461 семейный союз, что на 37% больше, чем в 2020-м. Первые браки 2022 года зарегистрировали в Чистопольском районе Татарстана и в Нижнекамске.

Маргарита Головатенко