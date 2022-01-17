В Казани в 2021 году зарегистрировали на 37% больше браков, чем годом ранее

В Казани за 2021 год зарегистрировали 11 461 семейный союз, что на 37% больше, чем в 2020-м. Самой возрастной стала пара 79-летнего жениха и 71-летней невесты, сообщили на «деловом понедельнике» в мэрии.



За год зарегистрировали 5 344 развода — это тоже больше показателя года ранее — на 18%. Следует отметить, что в 2020-м действовали временные ограничения по видам оказываемых услуг, в том числе по расторжению брака.

Казань сохраняет лучший показатель в городах-миллионниках Приволжского федерального округа по соотношению браков и разводов.

Фото: Максим Платонов (архив)

Второй год подряд в Казани проходило вручение медалей «За любовь и верность». Мероприятие проходило в закрытом формате с посещением награждаемых на дому. По итогам 2021 года поздравление мэра и подарок вручили 1 145 семьям-долгожителям: четыре семьи поздравили с 70-летним юбилеем супружеской жизни, 191 семью — с бриллиантовой свадьбой и еще 950 семей — с золотой.

Первые браки 2022 года зарегистрировали в Чистопольском районе Татарстана и в

Нижнекамске.

Маргарита Головатенко