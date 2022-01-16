В Чистопольском районе Татарстана зарегистрировали первый брак 2022 года

В Чистопольском Дворце бракосочетания зарегистрировали первую супружескую пару 2022 года. Торжественная церемония состоялась 14 января. Об этом сообщает пресс-служба муниципального района.

Молодоженов зовут Екатерина Юрьевна и Камиль Альбертович. Мероприятие проходило по особому сценарию. Новобрачных поздравила начальник отдела ЗАГС Исполкома Чистопольского района РТ Динара Залялова. Она пожелала им крепких семейных уз, взаимопонимания, трепетного и чуткого отношения друг к другу.

В Нижнекамске 14 января тоже была зарегистрирована первая церемония бракосочетания 2022 года. Паре вручили памятные книги и свидетельство о заключении брака между ними.

Дарья Акимова