Новости общества

22:08 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Нижнекамске зарегистрировали первую пару 2022 года

21:19, 15.01.2022
В Нижнекамске зарегистрировали первую пару 2022 года
Фото: e-nkama.ru

В Управлении ЗАГС Нижнекамского района зарегистрировали первых молодоженов 2022 года, церемония бракосочетания прошла в пятницу, 14 января.

Молодоженами стали уроженцы Нижнекамска Арте Макаров и Кристина Хазиева.

Молодой паре вручили памятные книги и их первый семейный документ — свидетельство о заключении брака, сообщает пресс-служба НМР.

В Набережных Челнах за первое полугодие 2021 года поженились 1 284 пары.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также