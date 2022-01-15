В Нижнекамске зарегистрировали первую пару 2022 года
В Управлении ЗАГС Нижнекамского района зарегистрировали первых молодоженов 2022 года, церемония бракосочетания прошла в пятницу, 14 января.
Молодоженами стали уроженцы Нижнекамска Арте Макаров и Кристина Хазиева.
Молодой паре вручили памятные книги и их первый семейный документ — свидетельство о заключении брака, сообщает пресс-служба НМР.
В Набережных Челнах за первое полугодие 2021 года поженились 1 284 пары.
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