Генпрокуратура Казахстана рассказала о 225 погибших во время беспорядков

В ходе беспорядков в начале января в Казахстане погибли 225 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры Казахстана Серика Шалабаева.

Кроме того, пострадали 4 578 человек, среди которых 3 393 сотрудника силовых ведомств. Среди погибших есть 19 полицейских и военных. Общее количество участников погромов называется около 20 тысяч.

Правоохранительными органами были арестованы 446 человек. Расследуется 546 уголовных дел.

Сегодня был задержан замминистра энергетики Казахстана Жумабай Карагаев. Ранее сообщалось об его увольнении постановлением правительства республики.

Дарья Акимова