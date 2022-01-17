Росстандарт выдал одобрение типа транспортного средства Aurus Komendant

Росстандарт выдал одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на внедорожник премиум-класса Aurus Komendant. Документ опубликован в базе ведомства.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Его выдали на одну партию из 150 машин Aurus Komendant. ОТТС — это форма оценки соответствия транспортного средства (шасси) требованиям технического регламента Таможенного союза. Этот документ дает право на изготовление и реализацию автомобиля, а также его ввоз и растаможивание, передает ТАСС.

Глава Минпромторга России Денис Мантуров в прошлом году сообщал, что внедорожник Aurus Komendant планируется представить весной 2022 года. Производство Aurus стартовало в Татарстане на территории ОЭЗ «Алабуга» в конце мая.



Татьяна Леухина