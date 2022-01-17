Первые данные о численности населения России по итогам переписи огласят в апреле

Фото: Ринат Назметдинов

Первые данные по итогам Всероссийской переписи населения планируется огласить через пару месяцев. Об этом сообщает «Интерфакс».

Сведения о количестве проживающих в России граждан станут известны уже в апреле этого года, сообщил глава Росстата Павел Малков. Торопиться с оглашением результатов переписи не планируют, так как «цифры требуют серьезной проверки».

— Сейчас все сводится воедино, и конечно, внутри есть «дубли», используются сложные технологии их вычищения, — рассказал Малков.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Напомним, Всероссийская перепись населения должна была пройти еще в 2020 году, однако ее неоднократно переносили из-за пандемии коронавируса. В итоге ее основной этап прошел в стране с 15 октября по 14 ноября 2021 года. В труднодоступных районах России перепись завершилась 20 декабря.

В конце 2021 года президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что в республике, согласно результатам Всероссийской переписи населения, численность проживающих превысила 4 миллиона человек. Раньше она держалась на уровне 3,8—3,9 млн граждан. Отметим, что в Татарстане порядка 17% участников Всероссийской переписи населения прошли ее на «Госуслугах».



Татьяна Демина