В Татарстане около 17% участников Всероссийской переписи населения прошли ее на «Госуслугах»

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

В Татарстане порядка 17% участников Всероссийской переписи населения прошли ее на «Госуслугах». Такие данные озвучила руководитель Татарстанстата Наталья Гатауллина.

По ее словам, эта цифра меньше ожидаемой. В Татарстанстате были уверены, что возможностью пройти перепись на «Госуслугах» воспользуется большее количество жителей республики.

Сейчас Татарстанстат занимается обработкой данных, полученных от населения при переписи. Ведомство принимает от переписчиков документы и планшеты, сообщает пресс-служба президента РТ.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Напомним, Татарстан вошел в семерку регионов, лидирующих по числу самостоятельно переписавшихся на портале госуслуг жителей. Подробнее о том, как в республике проходила Всероссийская перепись населения — в материале «Реального времени».

Первые результаты переписи населения ожидаются в январе 2022 года. В декабре должна завершиться перепись на труднодоступных территориях.

Татьяна Демина