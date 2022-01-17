Спиренков: в Татарстане ситуация с лесами хорошая, чаще всего пожары возникают в Сибири, Якутии

В Татарстане ситуация с лесами хорошая, чаще всего пожары возникают в Сибири, Якутии, заявил заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Вячеслав Спиренков на коллегии Министерства лесного хозяйства Татарстана в Казани.

В этом году на борьбу с лесными пожарами выделено 8 миллиардов рублей, добавил он. По его словам, такая большая сумма на защиту лесов выделяется впервые.

— К сожалению, климат меняется, идет глобальное потепление, сейчас в Австралии бушуют пожары, пояснил Спиренков необходимость увеличения средств на защиту лесов.

В конце августа 2021-го глава Рослесхоза Иван Советников рассказывал, что в лесах России площадь пожаров превысила 8 миллионов га. На этих территориях погибли примерно 10—15% деревьев.



Фото: Максим Платонов (архив)

Летом 2021-го крупные пожары в лесах произошли в Мордовии, Марий Эл, Башкирии, Якутии и других регионах России. В Татарстане только по состоянию на 24 августа прошло года было зарегистрированы 1 009 термических точек и 746 случаев возгораний на территориях, граничащих с лесным фондом.



Луиза Игнатьева