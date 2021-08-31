В России площадь лесных пожаров превысила 8 млн га

В лесах России площадь пожаров превысила 8 млн га. На этих территориях погибли примерно 10-15% деревьев, рассказал в интервью «Известиям» руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Иван Советников.



По его словам, текущий сезон — «один из самых сложных за всю историю наблюдений». Наиболее сложная ситуация сложилась в Якутии и Иркутской области.

«По итогам сезона площадь пожаров будет еще больше», — заключил глава Рослесхоза.

Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане продлили штормовое предупреждение о высокой и чрезвычайной пожарной опасности лесов до 3 сентября. Также в РТ ввели запрет на посещение лесов и въезд в них транспорта. Ограничение вводится на 21 день на всей территории лесного фонда в границах районов РТ.

Подробнее ситуацию с пожарами в Татарстане и соседних республиках «Реальное время» освещало в обзоре программы "7 дней».

Маргарита Головатенко