В Австрии вводится обязательная вакцинация от COVID-19 для лиц старше 18 лет

Фото: Максим Платонов

С февраля Австрия вводит обязательную вакцинацию от коронавируса для жителей старше 18 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на австрийского канцлера Карла Нехаммера.

Отмечается, что прививки могут не делать беременные женщины, переболевшие в течение полугода после заболевания и те, кому прививка противопоказана по состоянию здоровья с врачебным подтверждением медицинского отвода.

Жителям страны начнут рассылать письма о необходимости вакцинации по месту жительства. С 15 марта полиция будет проверять наличие сертификатов о прививке или медотвода на улице. За несоблюдение закона предусмотрен штраф от €600 до €3,6 тысячи.

Фото: Максим Платонов

Накануне в Ульяновской области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для жителей старше 60 лет.

Дарья Акимова