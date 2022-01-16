В деревне Нижнекамского района Татарстана жители требуют остановку

В деревне Ачи Нижнекамского района Татарстана нет автобусной остановки, и школьникам негде укрыться во время ожидания автобуса. Учащиеся ожидают автобус на обочине, а участок дороги здесь опасный, сообщает «НТР-24».



Жители обращались с просьбой об остановке к главе Старошешминского сельского поселения, но это не дало результатов — сельчанам отвечают, что запрос на рассмотрении в Казани.

Глава сельского поселения пообещал, что остановку установят в этом году — на это предусмотрены средства в бюджете, определено безопасное место.

Маргарита Головатенко