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В деревне Нижнекамского района Татарстана жители требуют остановку

10:55, 16.01.2022

В деревне Ачи Нижнекамского района Татарстана нет автобусной остановки, и школьникам негде укрыться во время ожидания автобуса. Учащиеся ожидают автобус на обочине, а участок дороги здесь опасный, сообщает «НТР-24».

Жители обращались с просьбой об остановке к главе Старошешминского сельского поселения, но это не дало результатов — сельчанам отвечают, что запрос на рассмотрении в Казани.

Глава сельского поселения пообещал, что остановку установят в этом году — на это предусмотрены средства в бюджете, определено безопасное место.

Маргарита Головатенко
ОбществоВластьИнфраструктура Татарстан

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