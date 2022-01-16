Гинцбург рассказал, что назальная вакцина от COVID-19 будет двухкомпонентной

Назалная вакцинация от коронавируса будет двухкомпонентной, рассказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.



Если же такая вакцина применяется в качестве бустерной, будет достаточно одного компонента, сказал он в беседе с «РИА Новости».

Фото: pixabay.com

Клинические исследования назальной вакцины Центр имени Гамалеи начал в конце ноября 2021 года. Вакцина от коронавируса поступит в гражданский оборот и будет доступна россиянам через 3—4 месяца.

Маргарита Головатенко