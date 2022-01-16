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Гинцбург рассказал, что назальная вакцина от COVID-19 будет двухкомпонентной

07:52, 16.01.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Гинцбург рассказал, что назальная вакцина от COVID-19 будет двухкомпонентной
Фото: pixabay.com

Назалная вакцинация от коронавируса будет двухкомпонентной, рассказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Если же такая вакцина применяется в качестве бустерной, будет достаточно одного компонента, сказал он в беседе с «РИА Новости».

Фото: pixabay.com

Клинические исследования назальной вакцины Центр имени Гамалеи начал в конце ноября 2021 года. Вакцина от коронавируса поступит в гражданский оборот и будет доступна россиянам через 3—4 месяца.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина

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