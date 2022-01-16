Песков назвал напряженной ситуацию на границе с Украиной

Напряженность на границе с Украиной слишком высока, и поэтому Россия ожидает прямого ответа на свои предложения по гарантиям безопасности, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.



Песков отметил — сложившаяся на границе ситуация «чрезвычайно опасна для нашего континента». По его словам, США не предоставили доказательств утверждения о якобы планируемой эскалации вокруг Украины, сообщает «РИА Новости».

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Администрация президента США Джо Байдена подготовила 18 сценариев действий на случай предполагаемого вторжения России на Украину, сообщала в интервью газете Financial Times замгоссекретаря США Виктория Нуланд.

Ранее российское посольство в Вашингтоне назвало вбросом и информационным давлением заявления Белого дома о сроках «вторжения» на Украину.

Маргарита Головатенко