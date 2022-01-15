В США разработали 18 сценариев на случай вторжения России на Украину

Администрация президента США Джо Байдена подготовила 18 сценариев действий на случай предполагаемого вторжения России на Украину. Об этом сообщила в интервью газете «Financial Times» замгоссекретаря США Виктория Нуланд.

Нуланд отметила, что не собирается анонсировать все эти варианты. Также она добавила, что санкции против России со стороны США и Европы могут отличаться друг от друга.

Позже член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик прокомментировал ее заявление, назвав его безосновательным и провокацией.

Фото: flickr.com

Ранее российское посольство в Вашингтоне назвало взбросом и информационным давлением заявления Белого дома о сроках «вторжения» на Украину.

Дарья Акимова