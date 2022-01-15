В США разработали 18 сценариев на случай вторжения России на Украину
Администрация президента США Джо Байдена подготовила 18 сценариев действий на случай предполагаемого вторжения России на Украину. Об этом сообщила в интервью газете «Financial Times» замгоссекретаря США Виктория Нуланд.
Нуланд отметила, что не собирается анонсировать все эти варианты. Также она добавила, что санкции против России со стороны США и Европы могут отличаться друг от друга.
Позже член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик прокомментировал ее заявление, назвав его безосновательным и провокацией.
Ранее российское посольство в Вашингтоне назвало взбросом и информационным давлением заявления Белого дома о сроках «вторжения» на Украину.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым